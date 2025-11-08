Arnold Schwarzenegger svela 'l'unico mio film che volevo rifare' ma elogia il remake: "Ora è perfetto"

Arnold Schwarzenegger ha incontrato di recente Glen Powell e il regista Edgar Wright alla première del remake di un film in cui fu protagonista proprio Schwarzy nel 1987.

L'attore e produttore, famoso in tutto il mondo per aver recitato da protagonista nella saga di Terminator, ha fatto una confessione davanti ai microfoni della stampa.

Il film che Arnold Schwarzenegger avrebbe voluto rifare

La première era quella di The Running Man, primo remake de L'implacabile, film liberamente tratto dal romanzo L'uomo in fuga di Stephen King, pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982.

Glen Powell in una scena di The Running Man

"L'unico film dei miei che ho sempre voluto rifare è L'implacabile" ha raccontato Schwarzenegger "Ora questo progetto lo ha davvero elevato e ha fatto esattamente quello che speravo. L'azione è incredibile e creativa".

La storia di The Running Man tratta dal libro di Stephen King

Ambientato in un mondo distopico, il film L'implacabile segue le vicende di Ben Richards, un ex capitano interpretato da Arnold Schwarzenegger, che viene arrestato e costretto a partecipare ad un letale game show governativo chiamato The Running Man. Il primo film includeva nel cast anche María Conchita Alonso, Richard Dawson, Yaphet Kotto, Jim Brown e Jesse Ventura.

A quasi quarant'anni dal primo film, Glen Powell eredita il ruolo che fu di Schwarzenegger, al fianco di William H. Macy, Lee Pace, Colman Domingo, Josh Brolin, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra e Jayme Lawson.

Edgar Wright ha dichiarato: "Ben Richards incontra Ben Richards. Il leggendario Arnold Schwarzenegger è venuto a vedere la nostra nuova versione di The Running Man e le ha dato un grande pollice in su" ha scritto il regista "Non posso spiegare quanto sia stato dolce e generoso avere il supporto di Arnold. Ci ha augurato buona fortuna prima dell'inizio delle riprese e ha adorato il risultato finale, soprattutto la sua faccia sulla nostra nuova valuta! Grazie, signor Presidente".