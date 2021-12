Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver finalizzano il loro divorzio

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver hanno finalizzato il divorzio dopo dieci anni di separazione. La coppia, che ha quattro figli insieme, era sposata dal 1986.

Terminator: Destino Oscuro, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Secondo TMZ, un giudice che aveva lavorato per mediare la rottura avrebbe "firmato il divorzio all'inizio di questo mese", ma è stato martedì che il giudice in seduta lo ha reso ufficiale inserendolo nel sistema giudiziario. A ostacolare la conclusione del matrimonio, a quanto pare, sarebbe stato un "accordo di transazione immobiliare molto complicato".

In oltre un decennio dalla rottura, l'attore ed ex uomo politico ha realizzato numerosi progetti tra cui The Expendables 3 e Terminator Genisys. maria Shriver, nel frattempo, ha lavorato per NBC News e ha scritto un libro, I've Been Thinking...: Reflections, Prayers and Meditations for a Meaningful Life, che è stato un bestseller del New York Times.

Nel giugno 2015, Arnold Schwarzenegger ha rivelato i suoi sentimenti sulla separazione a Howard Stern nel suo programma radiofonico SiriusXM dichiarando:

"Questa è stata senza dubbio la più grande battuta d'arresto e il più grande fallimento della mia vita. Non solo il fallimento, ma ti senti davvero come se.. 'Questa è tutta colpa mia. Sono stato io a fare un casino' e non puoi puntare il dito contro nessun altro".

Oltre ai quattro figli avuti da Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger ha un quinto figlio, Joseph Baena, nato dalla relazione con la governante Mildred Baena.