Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, annuncia il suo nuovo film a petto nudo

Joseph Baena si sta inserendo nel mondo del cinema come suo padre, Arnold Schwarzenegger, come ha annunciato ai suoi follower su Instagram con una foto live dal set di Lava, il nuovo film a cui parteciperà.

Joseph Baena è il figlio ventiquattrenne della leggenda dei film d'azione Arnold Schwarzenegger, che a quanto pare ha trasmesso al ragazzo la passione per il cinema. Joseph Baena ha condiviso una nuova foto che lo vede sul set di un nuovo progetto, intitolato Lava, scatenando la gioia dei follower che lo hanno paragonato al papà Arnold.

Come si vede dalla foto a torso nudo, Joseph Baena ha preso tanto da suo padre, soprattutto la forma fisica. I due, infatti, si allenano spesso insieme come dimostrano le foto che si trovano sul web. Il suo lavoro principale, però, è l'agente immobiliare, anche se ultimamente si è appassionato al cinema. Infatti, Lava non è il suo primo progetto: il figlio di Arnold Schwarzenegger è apparso in una serie di piccoli progetti, tra cui la webseries Scam Squad, e ha ottenuto un piccolo ruolo nel film Chariot, con John Malkovich.

Robocop: perché Arnold Schwarzenegger non ha ottenuto il ruolo da protagonista

Il film in questione, Lava, è stato pubblicizzato come il primo lungometraggio interamente finanziato da criptovalute, prodotto da Bitflix. Joseph al Daily Mail ha spiegato perché vuole entrare nel mondo della recitazione:

"Sto seguendo le orme di mio padre. Sto perseguendo la recitazione perché ho voglia di farlo. Quindi in realtà la pressione viene solo da me stesso".