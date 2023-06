Arnold Schwarzenegger: 'Mia madre ha pianto quando ha visto che avevo poster di uomini appesi alle pareti'

Durante l'adolescenza, mentre sognava di diventare un bodybuilder di fama mondiale, Arnold Schwarzenegger aveva appeso alla parete della sua stanza poster di pugili, lottatori e campioni di bodybuilding, la cui vista sconvolse la madre della star.

Arnold: Arnold Schwarzenegger si allena in una scena

"Mia madre guardava sempre quel muro e diceva: 'Tutti i tuoi amici hanno foto di ragazze. Dove ho sbagliato?'", ha detto Arnold Schwarzenegger di fronte al folto pubblico del teatro David Geffen dell'Academy Museum of Motion Picture a Los Angeles, California, mercoledì sera durante l'incontro "An Evening With Schwarzenegger".

"E piangeva. Stava a piangere davanti al muro ogni giorno finché non ha chiamato il dottore, il nostro medico di famiglia", ha rivelato il divo. "Il dottore l'ha rassicurata e le ha detto che era normale per i ragazzi della mia età. 'Idolatrano gli uomini forti. Non preoccuparti. Non è gay'. Questa era la sua più grande paura".

Come è nata la passione di Schwarzy per i muscoli?

Arnold Schwarzenegger ha rivelato di essersi interessato al bodybuilding da giovanissimo. All'epoca l'Ercole cinematografico Steve Reeves e il bodybuilder inglese Reg Park divennero i suoi idoli e iniziò a leggere tutto ciò che trovava sullo sport e a seguire tutto ciò che facevano.

"Quando ho letto che Reg Park si allenava cinque ore al giorno, sollevando pes, facendo 50-60 serie di esercizi e sollevando 50 tonnellate di pesi al giorno, ho cominciato a fare la stessa cosa", ricorda il divo. "I miei genitori pensavano che fossi ossessionato e che stessi esagerando, temevano che mi avrebbe fatto male alla salute".

Alla fine, però, a spuntarla è stato l'attore austriaco diventando il più giovane Mr. Universo nel 1967 all'età di 20 anni.