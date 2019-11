Arnold Schwarzenegger incontra Greta Thunberg, ecco le foto che li ritrae insieme!

Arnold Schwarzenegger e Greta Thunberg si sono incontrati una settimana fa negli Stati Uniti e le foto che li ritraggono mentre trascorrono del tempo insieme sono diventati virali.

La star di Terminator: Destino Oscuro ha infatti passato del tempo con la giovane attivista che cerca di sensibilizzare la società sulle drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici. Arnold Schwarzenegger ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato alcune foto: "Incontrare la mia amica e una delle mie eroine, Greta Thunberg, una settimana fa è stato fantastico e abbiamo potuto fare un giro in bicicletta a Santa Monica insieme, e sono stato entusiasta perché ho avuto l'opportunità di presentarle mia figlia Christina. Continua a ispirare, Greta!".

L'ex governatore della California è da tempo particolarmente interessato alle tematiche ambientali e ha sostenuto pubblicamente varie iniziative per sensibilizzare le persone e dare vita a nuove attività. Greta Thunberg, in questi giorni, si trova invece negli Stati Uniti dopo aver compiuto un viaggio a "emissioni zero" grazie a una barca che l'ha portata a New York, spostamenti in treno e a bordo della Tesla che gli è stata prestata proprio da Schwarzenegger, ed è stata ospite anche di vari talk show e trasmissioni radiofoniche e televisive.