Arnold Schwarzenegger: il figlio rivela perché non usa il cognome dell'attore

Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, ha deciso di costruire la propria carriera cinematografica senza trarre vantaggio dal cognome di suo padre, rimanendo così fedele a quello di sua madre. Durante una recente intervista, rilasciata a Men's Health, Baena ha spiegato perché ha deciso di non adottare il celeberrimo cognome di suo padre.

Terminator: Destino Oscuro, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

"Mio padre appartiene alla vecchia scuola, sai, non crede che sia utile scegliere la strada più semplice nella vita. Crede che il duro lavoro ripaghi, e devo dire che io la penso esattamente come lui", ha dichiarato il figlio della star di "Terminator" e della sua ex amante e governante, Mildred Baena.

"Adoro la parola 'onore' e sono molto orgoglioso di me stesso per questo motivo, nel senso che se dovessi decidere di utilizzare i contatti di mio padre o se gli chiedessi dei favori a livello professionale... mi chiedo: che onore mi porterebbe?" ha continuato il giovane attore 24enne appassionato di fitness.

Why We're Killing Gunther: Arnold Schwarzenegger in una foto del film

Joseph Baena ha solo otto crediti cinematografici sulla propria pagina IMDb, sei dei quali sono progetti in uscita, il che indica un futuro potenzialmente luminoso per il figlio di Arnold Schwarzenegger. "Quando vado alle audizioni, non sanno chi sono, perché non abbiamo lo stesso cognome", ha detto Baena, aggiungendo che "quando ottengo una parte so che il merito è soltanto mio".