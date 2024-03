Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson star del film natalizio The Man With The Bag

Le star action Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson saranno i protagonisti della commedia natalizia The Man With The Bag.

L'attore ritornerà su un set cinematografico dopo una pausa iniziata nel 2019, quando aveva girato Kung Fury 2 e Terminator: Destino oscuro.

I primi dettagli del progetto

Le riprese di The Man With The Bag inizieranno nei prossimi mesi e la produzione sarà curata da Amazon MGM Studios.

La sceneggiatura è firmata da Allan Rice, mentre alla regia è impegnato Adam Shankman (Hairspray).

La sinossi anticipa: "Quando la borsa magica di Babbo Natale viena rubata, lui si rivolge alla sua lista di cattivi per trovare Vance, un ex ladro, per provare a riaverla. Insieme alla figlia, Babbo Natale e un gruppo di elfi disadattati, Vance dovrà riuscire a compiere la più grande rapina della sua vita per salvare il Natale".

Secondo le fonti di Deadline, Arnold Schwarzenegger dovrebbe essere Babbo Natale, mentre per ora non è stato confermato il ruolo affidato ad Alan Ritchson.