Army of the Dead: Lost Vegas, la serie animata di Zack Snyder è stata cancellata

Zack Snyder ha confermato che la sua serie animata per Netflix, Army of the Dead: Lost Vegas, è stata cancellata.

Army of the Dead: Lost Vegas è stata cancellato da Netflix, a dare la brutta notizia ai fan dell'universo di Army of the Dead è stato Zack Snyder. Il regista, oltre a rivelare la cancellazione dello show, ha dichiarato che, comunque, gran parte del lavoro sulla serie è già stato completato, tanto che si potrebbe vedere Army of the Dead: Lost Vegas "anche nella sua folle forma animata".

"Abbiamo realizzato tutte le sceneggiature e le animazioni, e tutte le voci sono registrate. Quindi, è possibile guardare l'intera serie anche nella sua folle forma animata", ha dichiarato il regista de L'uomo d'acciaio.

Questo aggiornamento su Army of the Dead: Lost Vegas arriva dopo che Snyder aveva rivelato all'inizio dell'anno che il progetto era stato bloccato per motivi tecnici.

Army of the Dead: Lost Vegas

Army of the Dead: Lost Vegas (che funge da prequel per lo zombie horror di Zack Snyder Army of the Dead), racconta le origini di Scott, interpretato da Dave Bautista, e della sua squadra di soccorso durante il caos scoppiato a Las Vegas dopo una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombie. Inoltre, Snyder ha rivelato che l'universo di Army of the Dead sarebbe collegato all'universo di Rebel Moon, il suo nuovo film per Netflix.

La serie ha come protagonisti Bautista, Ana De La Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick ed Ella Purnell, oltre a Joe Manganiello (Justice League), Christian Slater (Mr. Robot), Harry Lennix (Justice League di Zack Snyder), Ross Butler (13 Reasons Why), Anya Chalotra (The Witcher), Vanessa Hudgens (Tick, Tick...Boom!), Jena Malone (Antebellum), Yetide Badaki (American Gods), Christina Wren (Man of Steel), Monica Barbaro (The Good Cop) e Nolan North (Star Trek: Lower Decks).