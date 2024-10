Armie Hammer torna a recitare con il western Frontier Crucible

Armie Hammer, che non recita da più di tre anni in seguito alle accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte nel 2021, tornerà sul set cinematografico con il western Frontier Crucible.

Si tratta del progetto interpretato da Thomas Jane (The Predator) e prodotto dal produttore di Bone Tomahawk e Dragged Across Concrete Dallas Sonnier. Le riprese del film, finanziato in modo indipendente, dovrebbero iniziare il mese prossimo nella Monument Valley e a Prescott, in Arizona.

La carriera hollywoodiana di Hammer è deragliata nel 2021, quando diverse donne hanno denunciato degli abusi da parte dell'attore. Hammer ha negato le accuse, ma ha dovuto abbandonare diversi progetti ed è stato lasciato dalla sua agenzia di talenti e dal suo agente pubblicitario.

Dopo un'indagine su Hammer da parte del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles e della polizia di Los Angeles, questi ultimi hanno rifiutato di perseguire accuse penali contro di lui, adducendo prove insufficienti.

I dettagli del film

Hammer interpreterà uno dei "ruoli chiave" in Frontier Crucible. Nel cast ci saranno anche Myles Clohessy (The Pendragon Cycle), Eli Brown (Run Hide Fight), Eddie Spears (Yellowstone) e Zane Holtz (Hunter Killer), il cantautore Jonah Kagen e la nuova arrivata australiana Mary Stickley. Hammer ha postato questa mattina su Instagram un'immagine che lo ritrae con la sceneggiatura del film.

Frontier Crucible, che Sonnier ha definito Le iene Bone Tomahawk e che è ambientato nel territorio dell'Arizona negli anni Settanta dell'Ottocento, seguirà un ex soldato (Clohessy) con un tragico passato che viene coinvolto in un'alleanza scomoda con tre fuorilegge (Jane, Hammer e Kagen), una bella donna (Stickley) e il suo marito ferito (Brown), nel tentativo di sopravvivere agli elementi e ai nemici della frontiera occidentale.

La Bonfire Legend, società di Sonnier, è dietro al film che sarà diretto da Travis Mills (The Pendragon Cycle) e adattato dal romanzo western del 1961 Desert Stake-Out di Harry Whittington. Maxime Alexandre (Shazam!) sarà il direttore della fotografia.