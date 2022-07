Armie Hammer è stato "tagliato fuori" dalla dinastia di famiglia

Secondo quanto riferito, Armie Hammer è stato "tagliato fuori" dalla sua famiglia e questo lo ha costretto a lavorare come venditore di proprietà in un resort nelle Isole Cayman. L'avvocato dell'attore ha negato questo rumor ma, alcuni giorni dopo, una serie di fonti hanno confermato che Hammer sta effettivamente vendendo multiproprietà al Morritt's Resort.

Armie "sta attualmente vendendo multiproprietà perché ha bisogno di soldi", ha detto una fonte anonima alla rivista People. "Suo padre non lo aiuterà più, ed è stato tagliato fuori dalla dinastia di famiglia quindi non ha più nessuna alternativa, è costretto a lavorare".

Armand Hammer, il bisnonno di Armie, era un magnate del petrolio noto soprattutto per la Occidental Petroleum. Il miliardario ha guidato l'azienda dal 1957 fino alla sua morte nel 1990. Armand era anche conosciuto per i suoi scandali e nel 1996 Jay Epstein ha scritto un libro sulla vita del nonno della star intitolato "Dossier: The Secret History of Armand Hammer".

Epstein ha raccontato la storia di un uomo che frequentava molte persone importanti, tra cui il principe Carlo e il senatore Al Gore Sr, aveva molte amanti, riciclava denaro e favoriva lo spionaggio sovietico. Il padre di Armie Hammer, Michael Hammer, ha ricevuto l'impero degli affari di Armand una volta che il miliardario è morto.