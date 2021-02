Armie Hammer: la polizia smentisce il suo coinvolgimento nel caso di un macabro ritrovamento

I guai per Armie Hammer sembrano non finire mai ma almeno, come fa sapere la polizia di San Bernardino, non è coinvolto nell'indagine legata a un macabro ritrovamento di resti umani nella Wonder Valley, in California.

È stato lo stesso sceriffo della contea a far sapere a The Sun che non ci sono mai stati gli estremi per aprire un'indagine sull'attore rispetto ai resti umani trovati in data 31 gennaio 2021, e che, secondo alcuni utenti online, potrebbero appartenere a Erika Lloyd, una mamma californiana scomparsa nel Joshua Tree National Park nel giugno 2020.

Perchè è stato chiamato ancora in causa Armie Hammer? L'attore in estate si trovava, come lui stesso ha fatto sapere via Instagram, proprio nella Wonder Valley e il motivo è assai singolare. Nonostante sia un'affermata star hollywoodiana, infatti, l'interprete di Chiamami col tuo nome era impegnato in un progetto edile molto vicino al luogo della macabra scoperta.

Così per molti la relazione tra il cadavere e Hammer deve essere sembrata scontata.

Da settimane Armie Hammer si trova al centro di una bufera mediatica per via delle accuse di cannibalismo e abusi sessuali piovute su di lui in seguito alla pubblicazione online di alcuni messaggi compromettenti che avrebbe inviato ad alcune ragazze. Nonostante l'attore abbia vigorosamente negato, parlando di uno "sporco attacco online" contro di lui ben orchestrato, tuttavia al momento è stato licenziato da due produzioni cinematografiche e nel weekend è stato abbandonato anche dalla sua agenzia.

Nel frattempo qualche ora fa la pagina Instagram House of Effie, la prima ad aver reso pubblici i messaggi compromettenti, ha pubblicato una storia in cui annunciava nuove rivelazioni su Armie Hammer ben più scioccanti di quanto fin qui venuto a galla (pur se i fatti, è necessario ribadirlo, sono ancora tutti da verificare).

Molti follower hanno quindi ipotizzato che l'annuncio shock potesse riguardare i resti ritrovati in California a fine gennaio, che si troverebbero a non più di 10-15 minuti di distanza dal sito in cui Hammer avrebbe lavorato non più di sei mesi fa.