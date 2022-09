Armie Hammer, l'ex moglie: "Guardare House of Hammer è stato straziante e doloroso"

Elizabeth Chambers, l'ex moglie di Armie Hammer, ha ammesso di aver visto House of Hammer, rivelando che vedere il documentario è stato straziante e doloroso per lei.

Durante una nuova intervista Elizabeth Chambers, l'ex moglie di Armie Hammer, ha confermato di aver visto la documentazione-serie Discovery+ intitolata House of Hammer, nella quale vengono riportate le accuse di abusi sessuali mosse contro il suo ex marito.

La Chambers, che è stata sposata con Hammer per 10 anni e ha due figli con lui, ha detto che è stato straziante "su così tanti livelli" guardare House of Hammer: "Non avevo intenzione di vederlo, ma un giorno ho lasciato i bambini a scuola e sono tornata a casa e l'ho guardato con il mio sistema di supporto intorno a me".

"È stato ovviamente straziante su così tanti livelli e molto doloroso. Ma allo stesso tempo sono cose che sono successe. Il passato è il passato e tutto ciò che possiamo fare è prendere questo momento come un momento per imparare e ascoltare e, si spera, elaborare e guarire", ha spiegato l'ex di Armie Hammer ad un giornalista di E!.

Quando le è stato chiesto se fosse rimasta sorpresa da qualcosa che ha visto nel documentario, Elizabeth Chambers ha risposto: "Sono rimasta decisamente sorpresa da tante cose, ma penso che fosse prevedibile. Non lo mostrerò ai miei figli, non è appropriato per loro in questo momento".