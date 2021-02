Armie Hammer, l'ex moglie Elizabeth Chambers: "Sono scioccata e devastata"

Elizabeth Chambers, ex moglie di Armie Hammer, ha condiviso su Instagram un post nel quale commenta le accuse mosse contro l'attore, dicendosi scioccata ed esprimendo vicinanza a tutte le vittime di abusi.

Le ultime settimane non sono state di certo facili per Armie Hammer, accusato di abusi e cannibalismo da una serie di donne con cui in passato ha condiviso frequentazioni e relazioni amorose. La sua carriera rimarrà inevitabilmente segnata da quello che sta succedendo, come testimonia la sua recente decisione di rinunciare ad alcuni progetti professionali come The Offer, Shotgun Wedding e Gaslit.

Sul tema degli abusi ha scelto di intervenire anche Elizabeth Chambers, ex moglie di Hammer, che ha scritto su Instagram: "Per settimane, ho cercato di elaborare tutto ciò che è emerso. Sono scioccata, affranta e devastata. Cuore spezzato a parte, sto ascoltando e continuerò ad ascoltare e ad istruirmi su queste delicate questioni. Non mi rendevo conto di quanto non sapessi. Sostengo qualsiasi vittima di aggressione o abuso ed invito chiunque abbia sperimentato questo dolore a cercare l'aiuto di cui ha bisogno per guarire". Chambers ha quindi aggiunto che non commenterà ulteriormente la questione. "La mia unica concentrazione e attenzione continuerà ad essere sui nostri figli, sul mio lavoro e sulla guarigione durante questo periodo incredibilmente difficile. Grazie per tutto l'amore e il sostegno e grazie in anticipo per la vostra continua gentilezza, rispetto e considerazione per me e i nostri figli mentre troviamo il modo di andare avanti".

Ricordiamo che la coppia si è separata lo scorso luglio dopo 10 anni di matrimonio e 13 anni trascorsi "come migliori amici, anime gemelle, partner e poi genitori". Hanno pubblicato dichiarazioni identiche su Instagram, definendo il loro matrimonio "un viaggio incredibile" ma giunto ormai alla fine. "Mentre entriamo in questo capitolo successivo, i nostri figli ed il rapporto come co-genitori e cari amici rimarranno la nostra priorità", la dichiarazione continuava facendo riferimento ai loro due figli, Harper e Ford. "Comprendiamo che questa notizia si presta al dialogo pubblico, ma nell'interesse dei nostri figli e della nostra famiglia, chiediamo privacy, compassione e amore in questo periodo".