Armie Hammer: "Le donne erano le mie bustine di droga con la pelle sopra"

Da diversi anni ormai, Armie Hammer è stato emarginato da Hollywood dopo le pesantissime accuse nei suoi confronti di stupro e condivisione di fantasie violente e cannibali con altre donne.

Hammer ha sempre negato le accuse nei suoi confronti, ammettendo di essere stato infedele all'ormai ex moglie Elizabeth Chambers. Nonostante sia stato indagato dalla polizia di L.A. per aggressione sessuale, l'attore non è mai stato incriminato.

Il comportamento di Armie Hammer con le donne

Armie Hammer ha respinto al mittente tutte le gravi accuse che gli sono state avanzate ma ha confessato di aver alimentato il proprio ego attraverso il suo comportamento con il genere femminile.

Armie Hammer con Timothée Chalamet in una scena di Chiamami col tuo nome

"Erano come borse di droga con la pelle" ha confessato Hammer "Il fatto che volessero fare sesso con me e il fare sesso con loro, sono tutte cose che mi davano un senso di potere e una sensazione di apprezzamento". Un comportamento con le donne che lui stesso ha definito tossico:"Andavo con queste ragazze, le portavo in un vortice di un mese e mezzo di viaggi e avventure. Tutto fantastico, il sesso incredibile. E alla fine mi dileguavo e facevo la stessa cosa con altre, lasciando un senso di abbandono nell'altra donna".

Presunte dichiarazioni fraintese

Armie Hammer ha confessato di aver subito violenze da un pastore all'età di 13 anni e d aver dovuto lavorare molto in terapia per comprendere quali aspetti del suo comportamento provenissero da un luogo non sano e quali invece fossero espressioni della sua sessualità.

Nell'intervista al podcast, l'attore ha raccontato di apprezzare la pratica di legare il partner durante l'atto sessuale e ha dichiarato che messaggi spinti scritti magari in condizioni poco lucide ed estrapolati dal contesto possono essere fraintesi e risultare disgustosi.

Di recente, Armie Hammer ha girato un film con William H. Macy, Frontier Crucible, confermando di essere tornato a lavorare nel mondo del cinema.