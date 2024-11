Armie Hammer: per il compleanno la madre gli ha regalato una vasectomia

La madre di Armie Hammer ha pensato di fare un regalo piuttosto particolare al figlio in occasione del suo trentottesimo compleanno. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, Hammer ne ha parlato proprio con sua mamma, Dru Hammer, che non ha manifestato alcun problema a parlarne davanti ai microfoni.

È stata proprio la madre di Hammer a introdurre l'argomento nel corso della chiacchierata con l'attore, reduce da un periodo particolarmente complicato a causa delle accuse di abusi che gli sono state avanzate da diverse ex partner e dal divorzio dalla moglie, oltre al conseguente allontanamento da Hollywood.

Il dono

"Parliamo di cosa ti ho regalato per il compleanno quest'anno" ha esordito Dru Hammer, prima di entrare nei dettagli "Chiamo Armie e gli dico 'Cosa vorresti per il compleanno quest'anno?'. E lui 'Non so, forse dei soldi. Qualsiasi cosa'. E io gli ho detto 'Credo che ti farò fare una vasectomia'".

Armie Hammer in una scena di Confini e dipendenze

Armie Hammer a quel punto è intervenuto:"Vado nello studio di un dottore e dico di trovarmi lì per un programma di vasectomia dopo aver compilato tutta la documentazione. Mi chiese se fossi sicuro di volerlo fare, e risposi che ho due bellissimi bambini e non voglio altri figli e andava bene così. Cercano in qualche modo di farti cambiare ma io ero irremovibile: sono a posto così".

Epilogo

Le cose sembravano proseguire senza intoppi fino al momento di pagare. In quel periodo, la carta di credito di Armie Hammeraveva poca liquidità disponibile e non c'era nulla che potesse coprire il costo della procedura, nemmeno un'assicurazione. A quel punto, la conversazione con la receptionist si è fatta particolarmente imbarazzante.

"Mia madre vi chiamerà e pagherà lei" ha dichiarato Hammer "Lei guardava in basso e poi alzò lo sguardo e disse 'Cosa?'. E io risposi 'Sì, mia madre mi ha regalato questo per il compleanno'. Era una di quelle situazioni in cui si capiva che stava ascoltando e pensava cose del tipo 'Non ho mai sentito niente del genere, di cosa stai parlando?'. Quindi sì, mia madre mi ha regalato una vasectomia per il compleanno".