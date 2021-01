Armie Hammer, Bella Thorne lo difende: "Non è un cannibale, lasciate in pace lui e la sua famiglia"

Bella Thorne si è espressa in difesa di Armie Hammer, travolto dalle accuse lanciate via social media di avere varie perversioni e di aver dichiarato di considerarsi un cannibale parlando dei suoi desideri dal punto di vista sessuale. L'attrice, via Instagram, ha voluto esprimere il proprio sostegno al collega, condividendo la sua opinione sulla polemica che da giorni è al centro delle conversazioni online.

L'attrice Bella Thorne, nella giornata di giovedì, ha scritto online parlando di Armie Hammer: "Non riesco onestamente a credere a queste persone... Le persone sono pazze per arrivare a fingere questa merda folle. Questo povero ragazzo e i suoi figli, lasciateli in pace, lasciate stare la sua famiglia. Non è possibile che sia un cannibale...".

L'attrice ha inoltre ricordato: "Ci sono milioni di screenshot falsi in giro".

Dopo i presunti messaggi condivisi online durante il weekend, in cui l'attore avrebbe dato spazio alle sue fantasie sessuali più violente, un'ex fidanzata di Hammer, Courtney Vucekovich, ha sostenuto che crede a chi ha denunciato i suoi comportamenti, rivelando che una volta le avrebbe detto che voleva toglierle una costola per farci un barbecue e mangiarla.

La donna ha inoltre dichiarato: "Ti toglie tutto ciò che hai di buono dentro di te, è quello che ha fatto a me. Ho dato, e dato fino a quando faceva male farlo".

Nel 2013, inoltre, l'attore aveva dichiarato a Playboy che in passato amava afferrare al collo e tirare i capelli delle sue amanti, cambiando però "in meglio" i suoi comportamenti sessuali dopo aver incontrato e sposato Elizabeth Chambers.

Armie Hammer ha sostenuto, annunciando il suo addio alle riprese di Shotgun Wedding, che non ha intenzione di rispondere direttamente alle accuse che considera folli, sottolineando che ha rinunciato al progetto perché ha deciso che sia meglio rimanere accanto ai suoi figli durante questo periodo complicato.