Ariana Grande svela che un film di Adam Sandler la commuove sempre fino alle lacrime

Ariana Grande ha svelato il film che, un po' a sorpresa, la fa commuovere ogni volta che lo vede. A suscitare grande emozioni nella star di Wicked è infatti Waterboy, con star Adam Sandler e diretto da Frank Coraci.

L'amore di Ariana per Waterboy

La star della musica ha ammesso che moltissime cose la fanno piangere prima di rivelare, rispondendo alle domande di W, il suo amore per Waterboy. Ariana Grande ha sottolineato: "Mi fa piangere. Quando sono cattivi con Bobby Boucher io piango. Non mi piace. Adoro Bobby Boucher. Dice 'Per favore puoi ancora essere mio amico?'. E io perdo il controllo".

La star di Wicked ha aggiunto senza problemi: "Ma piango per qualsiasi cosa".

Waterboy, arrivato nelle sale nel 1998, è stato co-scritto da Tim Herlihy e Adam Sandler, coinvolto anche come protagonista nella parte di Bobby Boucher, un trentunenne affetto da autismo che lavora come porta acqua di una squadra universitaria di football, ritrovandosi poi a diventare un giocatore di talento. Inizialmente Bobby viene emarginato e trattato male dagli altri compagni di squadra, ma le vittorie iniziano a far cambiare la sua situazione.

Nel cast c'erano anche Kathy Bates, Fairuza Balk, Jerry Reed e Henry Winkler.

Il reality show preferito da Ariana

Grande, nell'intervista di W, ha inoltre rivelato di essere una fan del reality show Love Is Blind, il progetto targato Netflix che segue degli sconosciuti che si conoscono - e a volte si innamorano - prima di vedersi di persona, e di seguire i protagonisti sui social media per scoprire cosa accaduto dopo che le telecamere vengono spente: "Ogni tanto controllo. Vado su Instagram, cerco queste persone e mi assicuro che stiano ancora insieme. Ho bisogno di sapere cosa sta accadendo".