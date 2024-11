Arcane è la serie animata più costosa mai realizzata

Arcane, ambientata nell'universo di League of Legends, è diventata la serie animata più costosa mai realizzata per una piattaforma di streaming o tv lineare.

Gli episodi della seconda stagione, l'ultima realizzata, arriveranno su Netflix suddivisi in tre atti che debutteranno il 9, 16 e 23 novembre.

L'universo di League of Legends sugli schermi tv

Al centro della trama di Arcane ci sono Vi e Jinx, che vengono coinvolte in una lotta di potere tra la città utopica di Piltover e quella underground e oppressa di Zaun.

Nel capitolo finale, l'attacco compiuto da Jinx darà il via a un'escalation del conflitto tra Piltover e Zaun.

Perché Arcane è la serie tv dell'anno

I costi di produzione di Arcane

Riot Games, secondo le fonti di Variety, avrebbe speso 250 milioni di dollari per produrre e promuovere i 18 episodi che compongono Arcane.

A far lievitare il budget sono state delle spese non gestite nel migliore dei modi, l'ambizione che ha contraddistinto il progetto e la poca esperienza dell'azienda nel settore delle produzioni nel mondo dell'intrattenimento.

Un'immagine della serie

Per realizzare la prima stagione sono stati spesi oltre 80 milioni di dollari, mentre per la seconda l'investimento è salito a 100 milioni.

A complicare la situazione per il budget è stato il fatto che il secondo capitolo della storia sia entrato nella fase di produzione senza che fossero pronti gli script di ogni puntata, causando così significativi ritardi.

Riot avrebbe inoltre speso 60 milioni di dollari per la promozione del primo gruppo di puntate, cifra di molto superiore a quella che avrebbe investito Netflix.

Tra le spese ci sono state anche quelle relative al coinvolgimento di Joe e Anthony Russo, avvenuto nel 2020, per sviluppare un potenziale film ambientato nell'universo di League of Legends. Il progetto è poi naufragato, ma i due filmmaker hanno comunque ricevuto ben 5 milioni di dollari.