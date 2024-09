Arcane 2: il nuovo trailer svela finalmente la data d'uscita della seconda stagione su Netflix

La seconda e ultima stagione di Arcane ha finalmente una data d'uscita ufficiale dopo che nelle ultime settimane le precedenti anticipazioni avevano preannunciato solo il mese d'uscita e non la data effettiva.

Come svelato da un nuovo trailer ufficiale, la conclusione dell'acclamata serie animata si svolgerà in tre atti. Il primo gruppo di episodi uscirà il 9 novembre; il secondo atto è previsto per il 16 novembre successivo mentre l'atto finale della serie uscirà il 23 novembre 2024.

È in preparazione anche un nuovo after-show intitolato Afterglow. Ulteriori dettagli su questo progetto verranno annunciati in un secondo momento.

Come detto, Netflix e Riot nel corso della Geeked Week hanno anche svelato il trailer completo per la seconda e ultima stagione di Arcane. Oltre a essere lo sguardo più ampio su ciò che i fan possono aspettarsi quando la serie tornerà a novembre, il filmato introduce la prima canzone della colonna sonora della nuova stagione.

Arcane 2, nuovo poster: in arrivo una svolta dark per Caitlyn nella seconda stagione?

La canzone, "Paint The Town Blue", è una collaborazione con il rapper, cantante e cantautore Ashnikko. La serie, ispirata al gioco online multigiocatore League of Legends di Riot Games, è co-creata da Christian Linke e Alex Yee e segue le origini delle campionesse di League Vi e Jinx, che si trovano coinvolte nella lotta per il potere tra l'utopica città di Piltover e l'oppressa città sotterranea di Zaun.

In questo capitolo finale, l'attacco di Jinx al Consiglio getta le basi per un'escalation del conflitto tra Piltover e Zaun. Non ci resta, quindi, che allacciare le cinture e prepararci all'arrivo della prima ondata di episodi il 9 novembre prossimo.