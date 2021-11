Arcane 2: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Netflix ha rinnovato Arcane per una seconda stagione; la serie evento racconta le origini degli eroi più amati di League of Legends.

Dopo il cliffhanger degno di nota della prima stagione, Netflix ha deciso di rinnovare Arcane 2 per una seconda stagione. La serie evento racconta le origini degli eroi più amati di League of Legends.

Riot Games e Netflix hanno rivelato la notizia della messa in cantiere della seconda stagione di Arcane durante l'evento Undercity Nights. A riprendere i loro ruoli nei panni di Vi, Jinx e Caitlyn Kiramman saranno Hailee Steinfeld, Ella Purnell e Katie Leung.

La serie ha fatto il suo debutto su Netflix a novembre ed è ambientata nel mondo di League of Legends e nel sottosuolo oppresso di Zaun. Animato da Fortiche Productions, lo show segue la storia delle sorelle Jinx e Vi e del loro tentativo di reunion. A minacciare Arcane è un potere oscuro che porta violenza e caos e che minaccia di tenere separate le due sorelle.

I co-creatori Christian Linke e Harry Lloyd hanno dichiarato: "Siamo felicissimi del modo in cui è stata accolta la prima stagione di Arcane e stiamo lavorando insieme a Riot e Fortiche per sviluppare una seconda stagione". Nel corso di un'intervista con Deadline, poi, Linke ha anche definito questa serie come una sorta di lettera d'amore alla comunità di League of Legends: "Mi interessa che tutte le persone che lavorano a questo progetto siano convinte di essere impegnate con la realizzazione del miglior progetto della loro vita!".

Arcane rappresenta il debutto di Riot Games nel mondo delle serie. A produrre il progetto sono anche Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu.