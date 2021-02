Arancia meccanica: il significato del titolo del film di Stanley Kubrick

Malcolm McDowell, James Marcus, Warren Clarke e Michael Tarn in una scena di ARANCIA MECCANICA

Qual è il significato del titolo di Arancia meccanica, il film di Stanley Kubrick basato sul libro di Anthony Burgess? Lo stesso autore, intervistato al riguardo dopo la pubblicazione del romanzo nel 1962, ha spiegato che l'ispirazione gli venne dalla frase "You're as queer as a clockwork orange" ("Sei strano come un'arancia meccanica"), udita in un pub nel 1945 e, a suo avviso, parte del gergo londinese.

La frase specifica non ha alcuna attestazione scritta prima dell'uscita del libro di Burgess, ma è una vera usanza della capitale britannica usare "queer as" seguito da un abbinamento assurdo. Quanto all'uso nel testo stesso, Burgess ha chiarito che è riferito alla trasformazione di qualcosa di vivente e organico in una macchina, ossia quello che accade quando Alex DeLarge viene sottoposto alla Cura Ludovico e perde il libero arbitrio, prima di recuperarlo alla fine dopo un tentativo di suicidio.

Questa l'origine del titolo di Arancia meccanica, uno dei più noti e controversi film di Stanley Kubrick, talmente scioccante all'epoca dell'uscita che nel Regno Unito, dopo una serie di crimini simili a quelli perpetrati nel lungometraggio, fu effettivamente tolto dal commercio fino alla morte di Kubrick, su richiesta dello stesso regista (il quale viveva e lavorava in Inghilterra).

Arancia Meccanica è anche, considerando la fama del cineasta per quanto riguarda le licenze poetiche con i testi che adattava (basti pensare a Shining), una delle trasposizioni più fedeli, con alcune modifiche minori a livello di trama. Il cambiamento più sostanzioso riguarda il finale, ed è dovuto alla differenza tra le edizioni americane e inglesi del romanzo: la prima ometteva infatti, prima delle ristampe a partire dal 1986, un epilogo in cui Alex, dopo essere tornato come prima, afferma di voler cambiare vita di sua sponte, diventando un bravo cittadino e mettendo su famiglia. Kubrick, che lesse quel capitolo aggiuntivo solo dopo aver completato la sceneggiatura, ritenne comunque inopportuno includerlo, perché a suo avviso era poco coerente con il resto del romanzo.