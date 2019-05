Da Aquaman a The Nun, ecco il maggio di Infinity!

Tanti nuovi film e serie tv in streaming a maggio 2019 nel catalogo di Infinity: Aquaman, Ocean's 8, The Nun e molto altro!

Infinity offre una ricca selezione di titoli per maggio 2019, tra cinema e tv: spazio al super successo della DC Aquaman, all'horror The Nun fino ad arrivare a Young Sheldon e Point Break!

Cinema

Arriverà dal 3 al 9 maggio su Infinity Premiere Prendimi! Il film, disponibile anche in 4K, liberamente tratto da una storia vera. Un gruppo di amici si incontra da anni per competere a questo gioco in cui solo uno di loro è rimasto imbattuto da oltre due decadi. Riusciranno a prenderlo proprio in occasione del suo matrimonio? Consigliato a chi ama la sfida. Protagonisti del film Jon Hamm, Jeremy Runner, Isla Fisher, Ed Helms, Annabelle Wallis, Rashida Jones e Nora Dunn.

Ocean's 8: Sandra Bullock e Cate Blanchett in un momento del film

Dal 10 al 16 maggio sarà invece disponibile su Infinity Premiere Ocean's 8, il film spin-off della celebra saga degli Oceans, con protagonista George Clooney. Sandra Bullock interpreta la sorella di Danny Ocean (Clooney), che esce dal carcere e cerca il suo riscatto sociale e morale insieme a un gruppo di fedeli amiche. Dedicato a tutti quelli che hanno voglia di rivincita. Nel cast anche una sfilza di superstar: Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna e Awkwafina.

The Nun - La vocazione del male arriverà su Infinity Premiere dal 17 al 23 maggio. Spin-off della celebre saga horror di The Conjuring, il film ha come protagonista uno dei demoni più convincenti dei film, quello con le sembianze di suora. Girato interamente in Romania, a dispetto dei capitoli precedenti della saga horror il film non è ispirato a fatti reali né a eventi storici documentati. Dedicato agli amanti del brivido e dell'horror.

La prima pietra: Corrado Guzzanti in un momento della commedia

La Prima Pietra sarà disponibile su Infinity Premiere dal 24 al 30 maggio. Ispirata a un'opera teatrale di Stefano Massini la commedia di Rolando Ravello vede protagonisti Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak e Valerio Aprea. Poco prima delle vacanze di Natale la scuola è in fermento per la recita annuale. Un bambino lancia una pietra e rompe la finestra, ferendo non gravemente il bidello. Data l'etnia del ragazzo si scatena un acceso dibattito, che dai toni della commedia corale, fa riflettere su tematiche importanti quali il razzismo e l'integrazione.

Attenti al gorilla arriverà invece su Infinity Premiere dal 31 maggio al 6 giugno, scritto da Giulia Gianni, Luca Miniero e Gina Neri con protagonisti Frank Matano e Cristiana Capotondi. Come vi sentireste a dividere la casa con un Gorilla? Nella situazione surreale si ritrova Lorenzo (Matano) che cerca di recuperare la stima della famiglia a seguito delle delusioni lavorative. Irriverente ed esilarante è dedicato a tutti quelli che hanno bisogno di una risata per rallegrare una grigia giornata (non solo meteorologica).

Dal 1 maggio, per i clienti in possesso di dispositivi 4K, sarà disponibile anche Aquaman, il film con protagonista Jason Momoa che segna un nuovo inizio in casa DC. Un mix di avventura tra Indiana Jones e l'universo supereoistico, il film con protagonista il tritone della Justice League vi appassionerà e intratterrà. Una valida alternativa alle scampagnate delle domeniche di maggio (soprattutto se il tempo non collabora).

Dal 3 maggio sarà disponibile su Infinity Miami Beach, il film di Carlo Vanzina che vi farà fare un tuffo nelle spiagge caraibiche ricordandovi che le vacanze, e l'estate, sono dietro l'angolo! Collateral Beauty arriva su Infinity dal 6 maggio e ha come protagonisti Will Smith ed Hellen Mirren. La perdita della figlia cambia per sempre la vita del protagonista, ma è possibile trovare una bellezza collaterale anche negli eventi più tragici. Dal 27 maggio sará disponibile su Infinity Point Break, l'adrenalinico remake del film con Keanu Reeves, vi porterà nel mondo degli sport estremi, lasciandovi senza fiato.

Serie Tv

Dal 1 maggio arriva il cofanetto della terza stagione di Detour, che va ad aggiungersi ai cofanetti completi delle prime due stagioni, in cui la famiglia più sgangherata di sempre non è ancora riuscita a trovare la strada di casa. Uno spaccato degli Stati Uniti tutta in salsa comedy e on the road. Per chi ha voglia di avventura, ovviamente in famiglia.

Dal 3 maggio sarà disponibile la seconda stagione completa di The Clique, la serie televisiva britannica che riprende le atmosfere di Gossip Girl trasformandole in salsa brit. Ambientata a Edimburgo la serie è incentrata sulla vita di alcune studentesse universitarie, coinvolte in un oscuro mistero. Dedicato a chi non ha mai smesso di sognare di essere la fonte dei segreti più famosa di Manhattan. La prima stagione completa è già su Infinity.

Famous in love: una foto di Bella Thorne, Charlie DePew e Georgie Flores

Il 22 maggio sarà disponibile su Infinity il cofanetto della seconda stagione di Famous in Love, che si aggiunge alla prima stagione completa già disponibile su Infinity. Dopo essere stata scelta come protagonista di un popolare film, la vita di Paige cambia drasticamente. Tra amori e tradimenti riuscirà a coniugare la sua vita di star di Hollywood con quella di semplice studentessa? Per chi si è sempre chiesto cosa vuol dire diventare una celebrità.

Dal 27 maggio arriva su Infinity la prima stagione completa di Champions, dove un adolescente ambizioso sconvolge la vita di un proprietario di palestre di Brooklyn. Cambierà per sempre o riuscirà a mantenere il suo stile di vita perfetto? Dal 29 maggio disponibile su Infinity il cofanetto di Gone con protagonista l'ex Big di Sex and the City. Un agente federale chiede a una donna che aveva salvato quindici anni prima da un sequestro, di entrare a far parte dell'FBI, proprio per risolvere casi simili al suo.

In arrivo dal 4 maggio, con un episodio a settimana, la terza stagione di Lethal Weapon. Molti colpi di scena attendono Murtaugh e Riggs, due detective molto diversi tra loro, non solo per l'anagrafica. Dedicato a chi ha voglia di action, con un pizzico di humor.

Dal 6 maggio sarà disponibile con un episodio a settimana, la quinta e ultima stagione di Gotham. Ispirata ai fumetti dell'uomo pipistrello, in questa stagione vedrà portare a termine il cammino dell'eroe, con la trasformazione a tutti gli effetti di Bruce Wayne in Batman. Dedicato agli amanti delle origin story, non solo dei supereroi.

Da 24 maggio, con un episodio a settimana, tornerà su Infinity la seconda attesa stagione di Young Sheldon, con protagonista il giovane Dott. Cooper negli anni della sua infanzia in Texas. Tra i litigi con la gemella Missy e le coccole della nonna, la seconda stagione conquisterà il vostro cuore e vi consolerà dall'addio dei protagonisti di "The Big Bang Theory".