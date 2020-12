Aquaman, Jason Momoa e gli scherzi a Amber Heard sul set del film

Sul set di Aquaman Jason Momoa era solito fare degli scherzi alla co-star Amber Heard che lo affiancava nel cast del film di James Wan accanto a Nicole Kidman, Patrick Wilson e Willem Dafoe.

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

A raccontarlo qualche tempo fa fu proprio l'attrice interprete di Mera durante un'intervista con i conduttori di Good Morning America.

"Adoro Jason, ci siamo divertiti così tanto insieme... Ma lui è sostanzialmente allergico all'essere ignorato" premetteva Heard.

"Io sono un topo di biblioteca, adoro leggere, quindi ogni volta che ne avevo il tempo tra una scena e l'altra mi mettevo a leggere. Ed è qualcosa di cui Jason si è accorto subito... Così ha adottato un metodo affinché io gli prestassi attenzione" continua "Strappava le ultime pagine del libro che stavo leggendo. Mi faceva davvero arrabbiare, perché arrivavo a fine libro ed ecco che mancavano le ultime 30 pagine!"

Heard ha poi raccontato come, a un certo punto, la produzione finì con il cucirle una sacca con lo stesso materiale del green screen, così che anche quando rimaneva sospesa in aria per ore, poteva sempre avere a portata di mano qualcosa da leggere durante le pause. Peccato che nulla potessero contro quel burlone di Jason...

Attualmente, è fase di sviluppo il secondo capitolo delle avventure cinematografiche di Aquaman, che vedrà tornare Wan alla regia, oltre che Jason Momoa e Amber Heard nei rispettivi ruoli, nonostante le polemiche che stanno circondando l'attrice per via delle questioni legali con l'ex-marito Johnny Depp, in particolare dopo l'esito del processo contro il tabloid The Sun e il licenziamento di Depp dal franchise di Animali Fantastici.