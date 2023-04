Aquaman e il Regno Perduto: nel trailer appariranno nemici, azione e discorsi epici, ecco la descrizione

Alla presentazione della Warner Bros all'evento CinemaCon è stato presentato anche un trailer di Aquaman e il Regno Perduto, introdotto da un video di presentazione in cui sono apparsi James Wan e Jason Momoa.

Per ora online non è stato condiviso il video che, in base ala descrizione emersa online, propone molte sequenze inedite.

Le anticipazioni del regista

Il regista James Wan, rivolgendosi ai presenti all'evento americano, ha dichiarato che Aquaman e il Regno Perduto proporrà dei "nuovi strani e meravigliosi mondi" in cui si esploreranno degli "interessanti nuovi personaggi".

Il filmmaker ha inoltre dichiarato che si tratta di "un'avventura action con un rapporto davvero divertente in stile bromance tra Arthur e Orm. Orm era, nel primo film, un villain, ma questa volta Arthur ha bisogno di lui".

Le anticipazioni del trailer

La descrizione del trailer mostrato all'evento CinemaCon anticipa poi che nel filmato ci saranno molti scontri con Black Manta e dei discorsi seri con il protagonista interpretato da Jason Momoa che è diventato padre. Il video si apre con Aquaman che si trova sul retro della sua casa e riflette sulla vita con Tom Curry, interpretato da Temuera Morrison. Nel filmato si mostra poi il protagonista mentre lotta contro un enorme sottomarino e con dei nemici sulla spiaggia, oltre a una sequenza di combattimento ambientata tra i ghiacci.

L'eroe dichiara 'Dovrei essere un re, unire la terra e il mare'. In un'altra sequenza Aquaman si rivolge a Black Manta dichiarando: 'Nessuno colpisce mio fratello tranne me'. Re Orm, interpretato da Patrick Wilson, risponde quindi: 'Non chiamarmi fratello!'. Il nuovo nemico, Black Trident, sostiene invece: 'Distruggerò Aquaman e tutto quello a cui tiene'.

Tra le frasi che vengono pronunciate dai protagonisti anche quelle di Tom che sostiene 'Alle volte non rinunciare è la cosa più eroica che puoi fare', mentre Re Orm sostiene: 'Se sei alla guida, Atlantide ti seguirà'.

Nel trailer appare anche brevemente Mera, parte affidata ad Amber Heard, con un cameo in una scena d'azione.

Aquaman e il Regno Perduto arriverà nei cinema americani il 20 dicembre e cercherà di replicare il successo ottenuto dal primo capitolo delle avventure dell'eroe, arrivato a incassare 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.