Aquaman and the Lost Kingdom: Jason Momoa e Patrick Wilson celebrano la fine delle riprese (FOTO)

Jason Momoa e Patrick Wilson celebrano la fine delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom in una foto acquatica insieme al regista James Wan.

Il regista James Wan ha diffuso su Instagram una foto che lo vede sul set di Aquaman and the Lost Kingdom, intento a celebrare la fine delle riprese con le star Jason Momoa e Patrick Wilson, interprete di King Orm.

"E infine, finalmente, eccole immagini dell'ultimo giorno di #Aquaman2 a Malibu con questi due signori @prideofgypsies @thereelpatrickwilson. Sì, ci bagniamo molto in questo film. MILLE GRAZIE a tutta la troupe incredibile che ha lavorato così duramente e instancabilmente su questo film. Soprattutto la parte britannica, dove abbiamo girato il 95% del film. Davvero alcuni dei migliori artigiani con cui ho avuto la fortuna di lavorare. E grandi ringraziamenti alle fantastiche unità hawaiane e di Los Angeles. Ho una lunga strada da percorrere prima che la pellicola sia pronta, ma non vedo l'ora di condividerla con tutti voi", ha scritto James Wan a commento della foto.

Il mese scorso Warner Bros. ha diffuso la nuova sinossi di Aquaman and the Lost Kingdom in cui si legge:

"Azione e avventura. Quando un antico potere viene liberato, Aquaman dovrà stringere un'improbabile alleanza per proteggere Atlantide, e il mondo, dalla devastazione". Oltre a Jason Momoa e Patrick Wilson, ritroveremo nel cast Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta), Randall Park (Dr. Stephen Shin) e Temuera Morrison (Tom Curry). Tra i nuovi arrivi Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.

"Abbiamo tutti imparato qualcosa dal primo film. È eccitante perché non ho fatto troppi sequel. So solo che è, anche sulla pagina, è assolutamente meraviglioso", ha detto Momoa a Fandango. "C'è così tanto da fare. Penso che la posta in gioco sia molto più alta. C'è molto humor. Voglio dire, ho ridacchiato leggendolo. C'è molto divertimento e sicuramente molta più azione".

L'uscita di Aquaman and the Lost Kingdom è fissata per il 16 dicembre 2022.