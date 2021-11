Il Corvo: Jason Momoa come Eric Draven nel test footage del reboot (VIDEO)

È stato pubblicato online il test footage del defunto reboot de Il Corvo, con Jason Momoa nei panni di Eric Draven. Di seguito potete vedere due video del suddetto test.

Il test footage del defunto reboot di The Crow, con Jason Momoa nei panni del protagonista Eric Draven, il quale torna dall'oltretomba per vendicare il proprio omicidio e quello della fidanzata, è stato condiviso su Twitter da Ryan Unicomb. Questi afferma di non sapere esattamente a quando risalga il footage, se prima o dopo il casting ufficiale, e ha taggato il regista Corin Hardy per ulteriori delucidazioni.

Hardy e Momoa dovevano lavorare insieme al progetto, prima di abbandonarlo nel 2018 per divergenze con lo studio e gli aventi diritto che controllano lo sfruttamento cinematografico del fumetto originale. Momoa ai tempi ha affermato che intende interpretare Draven un giorno, quando sarà il momento giusto.

Lo status indefinito del reboot è visto da alcuni fan come indicativo dell'aura "maledetta" intorno alla prima versione de Il Corvo, uscita nel 1994. Quel film è entrato nella storia soprattutto per il suo triste retroscena, ossia la morte accidentale sul set dell'attore Brandon Lee, ferito da una pistola di scena mal gestita.