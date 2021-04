Aquaman 2: Pilou Asbaek nel cast del sequel con Jason Momoa

Aquaman 2 avrà nel proprio cast anche Pilou Asbaek, ex interprete di Euron Greyjoy nella serie Il Trono di Spade. L'attore starebbe concludendo le trattative con la Warner e sarebbe pronto ad affiancare Jason Momoa nel sequel le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese.

James Wan sarà alla regia di Aquaman 2 e il filmmaker si occuperà anche della produzione insieme a Peter Safran. La sceneggiatura sarà firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick.

Attualmente Warner Bros e DC Entertainment non hanno svelato i dettagli relativi al personaggio che sarebbe stato affidato a Pilou Asbaek.

Il primo film di Aquaman, con star Jason Momoa, ha incassato 1.14 miliardi di dollari in tutto il mondo e il sequel dovrebbe arrivare nei cinema il 16 dicembre 2022.

Pilou, dopo aver interpretato Euron nello show cult tratto dai romanzi di George R.R. Martin che hanno regalato la fama internazionale anche a Momoa, ha recitato in film come Overloard e Over the Wire. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà Samaritan accanto a Sylvester Stallone.