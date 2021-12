Aquaman 2: Jason Momoa svela che le riprese si sono concluse

Le riprese di Aquaman 2, come confermato dall'attore Jason Momoa, si sono ufficialmente concluse. L'attore ha infatti svelato nelle sue Instagram Stories di aver terminato il lavoro sul set del sequel del film del 2018, iniziato nel mese di luglio.

Jason Momoa, nei video pubblicati online, ha dichiarato: "Si è concluso il lavoro su Aquaman and the Lost Kingdom. Ho così tanto da condividere con voi, vorrei dirvi così tanto".

L'interprete del supereroe ha aggiunto: "Che giornata epica. Vi voglio bene. Poter essere a casa per finirlo è stato così fantastico, così tante belle sorprese. Vi voglio bene, è passato così tanto tempo. Mi concederò una pausa. Aloha".

Nel cast del film dedicato alle avventure di Aquaman ci saranno anche Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, e Randall Park. Tra i nuovi arrivi nel progetto tratto dai fumetti della DC diretto da James Wan ci saranno poi Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli della trama di Aquaman and the Lost Kingdom, tuttavia nella trama dovrebbe essere coinvolto Black Manta in cerca di vendetta, mentre Re Orm è bloccato a terra e il protagonista avrà un nuovo costume.