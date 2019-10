Aquaman 2, Jason Momoa: "Le mie idee per il sequel sono piaciute"

Jason Momoa tornerà come protagonista in Aquaman 2 e in una lunga intervista ha spiegato che sono sue anche molte delle idee usate per il sequel.

I progetti per Aquaman 2 vanno avanti e Jason Momoa ne è entusiasta, anche perchè ci saranno molte sue idee nel sequel. L'ha raccontato lui stesso in un'intervista su Esquire, confermando in sostanza quanto già annunciato lo scorso maggio durante The Ellen Show.

Sembra che Jason Momoa stia finalmente trovando un proprio spazio a Hollywood che va oltre le sue performance attoriali perchè, come ha dichiarato, il sequel di Aquaman, campione d'incassi dei mesi invernali, gli sta dando quella libertà creativa che altrove sarebbe possibile solo dopo molti anni sotto contratto. "Sono arrivato dai produttori con una grande idea per il sequel. Avevo delineato l'intera vicenda e loro l'hanno adorata".

Non era certo la prima dichiarazione dell'ex Khal Drogo a proposito di Aquaman 2. A maggio infatti, ospite del salotto di Ellen DeGeneres, Jason Momoa aveva raccontato: "Sono davvero molto contento di poter realizzare il secondo film perchè per la prima volta sarà ambientato interamente sulla Terra. Stiamo combinando terra e acqua, che è in breve quello che sto facendo io per la causa ambientale. Non ci sono alieni lì fuori che distruggono il pianeta, ci siamo solo noi. Ecco perchè sono entusiasta di tornare su quel set, quindi ho lavorato con lo sceneggiatore del primo film, ci siamo focalizzati su un messaggio, abbiamo inquadrato una storia e ora stiamo per entrarci".

Non sappiamo ancora che tipo di storia Jason Momoa ha costruito per Aquaman 2, le cui riprese non sono ancora iniziate anche perchè il regista James Wan è impegnato sul set di un film horror, ma sappiamo quando sicuramente lo ritroveremo sul grande schermo: 16 dicembre 2022.