Aquaman 2, Jason Momoa: "Il film farà riferimento ai problemi ambientali e al cambiamento climatico"

Jason Momoa, parlando di Aquaman 2, ha recentemente rivelato che nella pellicola saranno presenti vari riferimenti ai problemi ambientali e al cambiamento climatico, una delle sue più grandi passioni che l'attore porta avanti come attivista nella vita reale.

È giusto che Momoa interpreti un supereroe che protegge gli oceani della Terra, visto che la star è veramente un attivista ambientale ed è stato designato come "Rappresentante per la vita sott'acqua" del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente all'inizio di quest'anno.

Per quanto riguarda Aquaman e il Regno Perduto, durante un'intervista di Et l'attore che spiegato che il film approfondirà i problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta: "Ci sono molte cose divertenti ma ci sono un sacco di cose che riguardano ciò che sta succedendo nel nostro ambiente, come il cambiamento climatico."

Sebbene Jason Momoa non abbia spiegato in questa intervista che cosa comparta questo aspetto del film per la trama di Aquaman e il Regno Perduto, in un profilo GQ dell'inizio di questo mese è stato rivelato che il sequel conterrà una scena in cui Arthur Curry fa un "grande discorso" alle Nazioni Unite per avvertire il mondo del "disastro che si profila all'orizzonte".