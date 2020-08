Aquaman 2, James Wan: "Il sequel sarà più serio e attuale"

Aquaman 2 arriverà nei cinema il 16 dicembre 2022 e il regista James Wan ha condiviso qualche anticipazione durante l'evento DC FanDome che si è svolto in streaming.

Il filmmaker è stato protagonista di un breve panel dedicato al franchise a cui ha partecipato anche Patrick Wilson e non è entrato nei dettagli della storia.

James Wan, parlando dei suoi progetti riguardanti il sequel di Aquaman, ha semplicemente dichiarato: "Direi che il sequel sarà un po' più serio e più rilevante per quanto riguarda il mondo in cui stiamo vivendo".

Patrick Wilson, interprete di Orm/Ocean Master, ha poi aggiunto che si aspetta di vedere più mondi, elemento che il filmmaker ha confermato dicendo che ci saranno dei posti unici da esplorare non appena inizieranno le riprese.

Aquaman ha incassato 1.1 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo grazie alla storia di Arthur Curry, l'eroe affidato a Jason Momoa, che deve scoprire e accettare il proprio ruolo nel mondo, quello di re.

Nel cast anche Amber Heard nella parte di Mera, Willem Dafoe che è stato Vulko, Dolph Lundgren nella parte del re della tribù Xebel chiamato Nereus, Yahya Abdul-Mateen nei panni di Black Manta, e Nicole Kidman e Temeura Morrison in quelli dei genitori di Arthur, Atlanna e Tom Curry.