Aquaman 2, James Wan rivela di essersi ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava

Aquaman and the Lost Kingdom sarà ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava. Ad aver fatto questa rivelazione è stato lo stesso James Wan nel corso di un'intervista con Total Film.

Forte di un successo astronomico al box-office globale, il film che James Wan ha firmato per la DC avrà il suo sequel, Aquaman and the Lost Kingdom. Secondo quanto dichiarato dal regista nel corso di un'intervista con Total Film, il suo nuovo progetto sarà ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava. Distribuito nel 1965 e basato su un racconto di fantascienza noto con il titolo di One Night of 21 Hours, Terrore nello spazio racconta l'orrore vissuto dai membri di due equipaggi spaziali atterrati su un pianeta misterioso. Le persone che non riescono a sopravvivere vengono posseduti da misteriosi spiriti.

Secondo quanto dichiarato da James Wan, dopo Aquaman, i fan di Aquaman and the Lost Kingdom saranno ben pronti ad affrontare nuove sequenze orrorifiche. Il regista ha raccontato: "Bene, il primo film ha sorpreso tante persone. Questo perché in pochi conoscevano il fumetto di partenza. Le persone sono rimaste sconvolte dal mio film cupo e dark. Credo che per loro sarà più semplice accettare un secondo film del genere perché Aquaman ha già spianato il terreno".

Al momento, non esiste ancora una trama ufficiale per Aquaman and the Lost Kingdom. Ciò che sembra certo, a questo punto, è che il film esplorerà lande orrorifiche finora sconosciute alla DC. Il progetto uscirà al cinema il 16 dicembre 2022.

Recentemente, Warner Bros e New Line hanno distribuito il trailer di Malignant, l'ultimo film diretto da James Wan.