Aqua Teen Hunger Force, The Venture Bros e Metalocalypse diventano un film

Le serie animate Aqua Teen Hunger Force, Metalocalypse e The Venture Bros avranno dei film che verranno distribuiti a livello mondiale in Blu-Ray, DVD e PVOD prima di debuttare in streaming.

I titoli arriveranno sulla piattaforma di HBO Max 90 giorni dopo il loro debutto internazionale.

Il film di Metalocalypse sarà scritto da Brandon Small e Tommy Blancha e mostrerà i Tribunal, assettati di potere, mentre svelano i loro "Falconback Project", un progetto segreto e letale in un mondo che sta scivolando nel caos mentre Doomstar per entrare nell'atmosfera della Terra. Il futuro di Dethklok è inoltre a rischio a causa del dissenso di uno dei membri del gruppo. Gli eventi saranno ambientati subito dopo l'eroico salvataggio di Toki Wartooth. La storia mostrerà i protagonisti alle prese con il proprio ego, l'esigenza di agire per salvare il mondo e la possibilità di scrivere finalmente la canzone che potrebbe salvarli. Small è autore della musica originale ed è stato regista, sceneggiatore e produttore della serie insieme a Blancha. Metalocalypse è andata in onda su Adult Swim per quattro stagioni a partire dal 2003, concludendosi con lo speciale The Doomstar Requiem.

Nel lungometraggio di The Venture Bros, l'ultima invenzione di Doc potrebbe portare i Venture alla bancarotta o dare una nuova chance di successo. Dean va alla ricerca di Hank, The Monarch di risposte, e una misteriosa donna legata al loro passato minaccia di far crollare il loro mondo. Jackson Publick e Doc Hammer hanno scritto, creato e prodotto la serie composta da sette stagioni e 4 speciali.

Aqua Teen Hunger Force proporrà un film che è la continuazione della serie animata, scoprendo cosa accade a Frylock, Meatwad e Master Shake, che si impegnano a combattere il crimine, anche se non lo fanno mai. La serie è stata creata da Matt Maiellaro e David Willis e racconta la storia quotidiana di tre prodotti gastronomici di dimensioni umane che vivono in New Jersey. Lo show, che ha debuttato nel 2001, è andato in onda per 11 stagioni.