April Come She Will: clip esclusiva del romance nei cinema dal 28 al 30 aprile

Amore nel Sol levante col dramma sentimentale April Come She Will, storia d'amore perduto nonché profonda riflessione sull'amore e sugli affetti che sono in grado di contrastare il vuoto dell'esistenza. La pellicola diretta da Tomokazu Yamada, nei cinema italiani il 28, 29 e 30 aprile distribuita da Adler e Dynit, chiude la prima stagione cinematografica di live-action made in Japan. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it anticipa i temi del film.

La storia si apre con l'approssimarsi del matrimonio tra Fujishiro e Yayoi, lui psichiatra in un ospedale universitario, lei veterinaria in uno zoo. Nel giorno del suo compleanno, il primo aprile, Yayoi scompare senza lasciare alcuna traccia. A Fujishiro non resta che capire se la fuga improvvisa della fidanzata è collegata alla passata relazione con Haru, sua compagna del club di fotografia ai tempo dell'università che gli invia periodicamente una lettera ogni volta che si reca in una nazione diversa.

La clip esclusiva

Tratto dal romanzo Shigatsu ni Nareba Kanojo wa del pluripremiato scrittore Genki Kawamura, che ne firma la sceneggiatura assieme a Yuichiro Kido e Tomokazu Yamada, April Come She Will sonda i misteri dell'animo umano per comprendere la vera natura dell'amore e della sua fine.

La clip esclusiva racchiude una breve sintesi, in retrospettiva, della storia d'amore tra Fujishiro e Yayoi, mostrando frammenti di visite nello zoo in cui lavora lei, gite, momenti di intimità, una sosta romantica su un ponte di sera e la scelta dell'appartamento in cui trasferirsi insieme. In un passaggio udiamo la voice over di lei dire: "A quei tempi io e te provavamo amore l'uno per l'altra", suggerendo che poi la situazione è cambiata.