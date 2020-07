Appuntamento con l'amore: ecco quanti soldi ha ricevuto Julia Roberts per ogni parola del film

Julia Roberts è stata pagata 11.952 dollari per ogni parola di ogni battuta pronunciata durante le riprese di Appuntamento con l'amore: 251 parole in cambio di, secondo quanto riferito da alcuni giornali statunitensi, uno stipendio da oltre 3 milioni di dollari.

Bradley Cooper e Julia Roberts in una scena del film Valentine's Day

Secondo quanto riferito da una fonte anonima Julia Roberts ha ricevuto uno stipendio pari a 3 milioni di dollari per il suo ruolo in Appuntamento con l'amore. Oltre a questo, il contratto dell'attrice, prevedeva anche che avrebbe dovuto ricevere il 3% degli incassi del film: la pellicola fu un enorme successo e la Roberts finì per guadagnare quasi 10 milioni di dollari.

La Roberts e Gary Marshall avevano già collaborato sul set di Pretty Woman e Runaway Bride e il regista decise che la voleva a tutti i costi anche per questo film. Julia ha accettato di apparire nel film come un favore a Marshall, che l'aveva resa una star, secondo quanto riportato da Vulture nel 2010 quando il film è stato rilasciato.

Il film è stato distribuito negli Stati Uniti e in gran parte del mondo il 12 febbraio 2010, mentre in Italia il 12 marzo 2010, incassando 1.398.000 milioni di euro. Nel 2011 Garry Marshall ha diretto Capodanno a New York, film che, pur non essendo un sequel, condivide gran parte del cast e del team di produzione di Appuntamento con l'amore.