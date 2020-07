Appuntamento con l'amore: stasera su Canale 5 la commedia romantica con Julia Roberts e Bradley Cooper

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda la commedia romantica Appuntamento con l'amore, diretta da Garry Marshall. Il film racconta le tante sfaccettature dell'amore e lo fa attraverso le storie di dieci coppie nel giorno di San Valentino, e per mezzo di una vera e propria parata di star: Julia Roberts, Bradley Cooper, Jessica Alba, Jennifer Garner e non solo.

Los Angeles. Le storie di tanti personaggi s'intrecciano tra loro nel giorno di San Valentino: una soldatessa di leva di ritorno dall'Iraq sull'aereo per Los Angeles incontra un omosessuale innamorato di un giocatore di football. Un fiorista propone alla sua fidanzata di sposarlo, ma poi si rende conto di essere innamorato della sua migliore amica la quale, a sua volta, scopre che il suo fidanzato è già sposato con un'altra. Incontri e scontri tra numerosi personaggi che, percorrendo strade diverse in cerca del grande amore, finiscono per ritrovarsi più vicini di quanto immaginavano.

Il veterano del romanticismo sullo schermo, Garry Marshall (suoi Se scappi ti sposo, Principe azzurro cercasi, Capodanno a New York e il cult Pretty Woman), si trova qui a dirigere un cast stellare: da Julia Roberts a Patrick Dempsey, Jessica Alba, Bradley Cooper, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Eric Dane e Taylor Swift... Con risultati non sempre ottimali: due le candidature ai Razzie Awards, per Jessica Alba e Ashton Kutcher.