Appuntamento con l'amore: Julia Roberts e la battuta che cita Pretty Woman

Durante i titoli di coda di Appuntamento con l'amore, l'autista dice a Kate che stanno per passare davanti a Rodeo Drive e le chiede se si è mai fermata per fare shopping o per mangiare nella famosa via di Beverly Hills. Julia Roberts risponde citando una celebre battuta di Pretty Woman.

Un primo piano di Julia Roberts per il film Valentine's Day

L'attrice risponde all'autista dicendo: "L'ho fatto una volta. È stato un grosso errore. Grande. Enorme." In Pretty Woman, Vivian, interpretata dalla Roberts, risponde ad un commesso in un negozio in maniere molto simile e perfino con lo stesso tono di voce: "Grande errore. Grande. Enorme".

Bradley Cooper e Julia Roberts in una scena del film Valentine's Day

La New Line Cinema ha pagato la Roberts 3 milioni di dollari per quello che, in realtà, è poco più di un cameo esteso. Ciò si traduce in 8.333 dollari al secondo, per quanto riguarda il tempo passato sullo schermo, e circa 500.000 dollari al minuto. Invece, per quanto concerne le battute pronunciate dall'attrice sullo schermo la cifra è pari a 11.952 dollari a parola.

Su Rotten Tomatoes, Appuntamento con l'amore ha un indice di gradimento del 18% basato su 189 recensioni e una valutazione media di 3,85 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Desideroso di compiacere e pieno di stelle del cinema, il film spreca la sua promessa con una trama frenetica e un'abbondanza di cliché, propri delle commedie romantiche."