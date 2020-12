Appuntamento al parco: la storia vera che ha ispirato il film

Appuntamento al parco è un film drammatico britannico del 2017 diretto da Joel Hopkins e scritto da Robert Festinger. La pellicola è basata su una storia vera: la vita di Harry Hallowes, l'uomo che rivendicò con successo la proprietà di un terreno di mezzo acro di Hampstead Heath.

Appuntamento al parco: Diane Keaton e Brendan Gleeson in un momento del film

La trama si ispira agli eventi della vita reale di Hallowes, il protagonista del film: l'uomo si stabilì nel parco nel lontano 1987 dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento a Highgate. Hallowes, morto all'età di 88 anni nel 2016, combatté per i diritti legali di possedere la terra su cui aveva costruito il suo rifugio sostenendo che ne aveva acquisito la proprietà per usucapione. Alla fine gli furono assegnati ben 650 metri quadrati in atti di proprietà.

Le troupe televisive di tutto il mondo decisero di intervistare l'eccentrico residente di Hampstead Heath che poteva vantare amicizie come quella con Terry Gilliam, star dei Monty Python. Hallowes, la cui baracca nel parco non aveva acqua corrente o elettricità, fu definito "il vagabondo più ricco della Gran Bretagna".

Appuntamento al parco: Brendan Gleeson in una scena del film

Alla domanda su cosa intendeva fare con la terra, Hallowes, morto all'età di 79 anni, rispose: "Lascerò la terra alla famiglia reale. Sono l'ultimo baluardo di raffinatezza, quindi sapranno cosa farne. Ma ci sono molte persone avide dietro le quinte che vorrebbero mettere le mani sulla mia terra."

Su Rotten Tomatoes Appuntamento al parco ha un punteggio di approvazione del 43% sulla base di 60 recensioni; il consenso critico del sito recita: "Il film è interpretato da attori magnifici ma la somma dei loro sforzi non è sufficiente per superare una storia profondamente mediocre".