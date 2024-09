Will Smith festeggia l'Emmy per Slow Horses ironizzando sull'omonimia: "Nonostante il mio nome, vengo in pace"

Lo sceneggiatore si chiama esattamente come la star di Men in Black e Bad Boys e ha quindi scherzato sulla cosa

Nella notte Will Smith si è portato a casa un trofeo agli Emmy 2024, ma non è il Will Smith che state pensando.

Smith, comico e sceneggiatore inglese, ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura di una serie drammatica per Slow Horses di Apple TV+ e ha colto l'occasione per scherzare su tutte quelle persone che rimangono confuse sentendo il suo nome.

"Prima di tutto, rilassatevi", ha detto Smith nel suo discorso di ringraziamento. "Nonostante il mio nome, vengo in pace". Per coloro che non hanno colto la battuta, si trattava di un riferimento all'incidente dell'altro Will Smith agli Academy Awards del 2022, dove la star di Men in Black ha schiaffeggiato Chris Rock nel bel mezzo della cerimonia dopo che il comico aveva scherzato sulla calvizie di Jada Pinkett Smith.

Questo episodio inaspettato è valso all'altro Smith un divieto di partecipazione agli Oscar per 10 anni. Smith ha usato il resto del tempo per ringraziare i suoi collaboratori e la sua famiglia per il loro sostegno. Aggiudicandosi il premio, ha battuto Fallout, Mr. & Mrs. Smith, The Crown e due episodi di Shogun.

Slow Horses 4: nel trailer della nuova stagione Gary Oldman è alle prese con esplosioni e casi spinosi

Nella sala stampa degli Emmy, Smith ha parlato delle ragioni per cui ha fatto riferimento al suo omonimo. "Ho pensato che fosse meglio riconoscerlo", ha detto. "So che è un nome che incute terrore nel cuore di molti". Smith aveva già vinto due volte l'Emmy per l'Outstanding Comedy Series nel 2015 e nel 2016 come membro dello staff di scrittura di Veep. Quest'anno è stato nominato anche per la categoria Miglior serie drammatica per Slow Horses. Su queste pagine trovate la recensione di Slow Horses 4.

Slow Horses aveva anche ricevuto le nomination per attore protagonista per Gary Oldman, attore non protagonista per Jack Lowden, e regia di una serie drammatica. ai Creative Arts Emmys è stato nominato per la miglior guest star per Jonathan Pryce, casting, montaggio e colonna sonora di una serie drammatica.