Apple TV+, serie e show in streaming contro Netflix e Amazon Prime Video

Con Apple TV+ sono stati annunciati i dettagli sulla piattaforma streaming, gli show e le serie tv che faranno parte del catalogo a disposizione degli utenti e il periodo previsto per il debutto.

Apple TV Plus debutterà in oltre 100 nazioni in autunno, mentre i prezzi degli abbonamenti non sono ancora stati annunciati. Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha dichiarato: "La televisione è più del semplice intrattenimento, è un fenomeno culturale. La tv al suo meglio arricchisce le nostro vite e possiamo condividerla con le persone che amiamo".

Tra le prime serie tv in arrivo su Apple TV+ ci saranno il ritorno di Amazing Stories - Storie Incredibili, show antologico ideato da Steven Spielberg; The Morning Show che avrà come protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell e porterà gli spettatori nel dietro le quinte di un talk show in onda sugli schermi televisivi la mattina; Little Voice che avrà come produttori Sara Bareilles e J.J. Abrams e seguirà "il percorso universale che porta a trovare la propria voce quando si è ventenni"; Little America che ha nel team Kumail Nanjani e Joshua Davis e offrirà un ritratto "divertente, romantico ed emozionante" della vita degli immigrati negli Stati Uniti; Helpsters che sarà uno show per bambini realizzato da Sesame Workshop; See che può contare sul sostegno di Jason Momoa e seguirà quello che accade quando l'intera razza umana perde la vista.

Jennier Aniston e Reese Whiterspoon, parlando della serie di cui saranno star e produttrici, hanno dichiarato che il ritmo delle puntate sarà sostenuto e sullo schermo si esaminerà la vita delle persone che "dormono poco e lavorano troppo", mentre si pongono delle "domande senza facili risposte e si metterà in luce questo momento culturale". Carell ha invece promesso di portare una prospettiva maschile agli eventi e ha anticipato che il suo personaggio sarà "coraggioso, dinamico, un ottimo ascoltatore, una persona con cui è facile immedesimarsi ed estremamente bello". La serie, che si ispira liberamente al libro autobiografico Top of the Morning scritto da Brian Stelter, sarà diretta da Mimi Leder e il cast stellare comprenderà anche Billy Crudup, Bel Powley, Karen Pittman, Deasan Terry e Mark Duplass.

Tra i progetti realizzati per Apple TV+ anche quelli prodotti dalla star dei talk show Oprah Winfrey che produrrà due documentari e si occuperà di "un club del libro" per la piattaforma.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni, Apple investirà miliardi di dollari per produrre i suoi contenuti originali e cercare quindi di contrastare la concorrenza di Netflix e Amazon Prime Video.

Nel team della nuova piattaforma streaming Apple TV+ ci saranno anche star del calibro di Ron Howard, M. Night Shyamalan, Jennifer Garner che sarà protagonista di My Glory Was I Had Such Friends, Octavia Spencer che reciterà in Are You Sleeping, Chris Evans e Michelle Dockery che saranno star di Defending Jacob, Brie Larson che è coinvolta nella realizzazione di una serie drammatica, Damien Chazelle e Sofia Coppola, tutti protagonisti del mondo del cinema e della tv che non sono saliti sul palco, tuttavia hanno già stretto gli accordi per produrre nuove serie. Tra gli show in fase di sviluppo ci sarà anche una comedy ambientata nel mondo dei videogame sviluppata da Rob McElhenney e Charlie Day.

Apple ha annunciato inoltre il debutto del nuovo servizio Apple TV Channels, un servizio che unirà i servizi e i contenuti di Spectrum, DirecTV, Optimum, Hulu, Playstation e Amazon Prime Video nell'app Apple TV. L'app sarà già disponibile nel mese di maggio e sarà inclusa nei computer dell'azienda, sulle tv collegate a internet e i servizi di streaming non Apple come Samsung, LG, Sony, Vizio TV, Roku e Amazon Fire TV.