Apple TV+: i film destinati alla piattaforma di streaming verranno distribuiti nelle sale

Apple sembra avere intenzione di distribuire nelle sale cinematografiche i film originali prodotti per la nuova piattaforma di streaming Apple TV+ che debutterà negli Stati Uniti venerdì 1 novembre.

I vertici dell'azienda hanno infatti incontrato i responsabili delle più importanti catene cinematografiche e stanno collaborando con Greg Foster, ex responsabile di Imax per cercare di ideare una strategia per la possibile distribuzione nelle sale tradizionali dei film prodotti per Apple TV+.

Uno dei primi film di punta al centro dei progetti sarà On the Rocks diretto da Sofia Coppola, in arrivo nei cinema grazie d A24 n el 2020.

Apple starebbe cercando di stringere degli importanti accordi che permetterebbero un vantaggio rispetto ad altre realtà del settore come Netflix che si limita a presentare i propri progetti con una distribuzione limitata e in catene più indipendenti come Alamo e Landmark. Amazon ha un approccio molto simile che prevede la presenza nelle sale dei propri titoli per un periodo limitato.

The Elephant Queen, il documentario di cui Apple ha acquisito i diritti durante il Toronto Film Festival, sarà il primo titolo ad approdare nelle sale a partire dal 18 ottobre per poi essere presente nel catalogo di Apple TV+ da novembre. Il film, in cui si segue un elefante chiamato Athena che cerca di fare di tutto pur di proteggere la sua famiglia, è narrato da Chiwetel Ejiofor ed è stato diretto da Victoria Stone e Mark Deeble.

Il 22 novembre sarà invece distribuito Hala, successivamente presente in streaming a dicembre. Il lungometraggio è diretto da Minhal Baig e racconta la vita di una teenager che vive nella provincia di Chicago e si trova alle prese di un segreto che minaccia di far scivolare nel caos la sua famiglia.

Il 6 dicembre sarà poi il turno del debutto nelle sale di The Banker, del regista George Nolfi e con protagonisti Anthony Mackie e Samuel L. Jackson nel ruolo di Bernard Garrett e Joe Morris. Ispirandosi a fatti realmente accaduti, il film seguirà un brillante piano ideato per evitare i limiti razziali esistenti nella società degli anni Sessanta e aiutare le comunità afroamericane a realizzare il Sogno Americano. Con l'assisenza di Eunice (Nia Long), la moglie di Garrett, i due addestrano un uomo bianco, Matt Steiner (Nicholas Hoult), per farlo diventare il volto del loro impero immobiliare fingendosi un autista e un addetto alle pulizie. Il loro attivismo sociale e il successo alla fine attira l'attenzione del fisco e del governo, situazione che mette a rischio tutto ciò che hanno costruito.

Il film debutterà su Apple TV+ nel mese di gennaio.