Anyone But You: Sydney Sweeney e Glen Powell nella prima immagine della commedia romantica

Sony Pictures ha diffuso la prima immagine ufficiale di Anyone But You, la commedia romantica con protagonisti Glen Powell e Sydney Sweeney, che uscirà nelle sale il 15 dicembre 2023, in tempo per le prossime festività natalizie.

Si tratta di una screwball comedy che segue due persone che si detestano a tal punto da non riuscire più a resistere all'altro. Il film è ambientato a Sydney e segue i due mentre si cimentano in varie peripezie vacanziere, come cadere dalle barche in movimento o l'infilarsi grossi ragni nei pantaloni.

Il film è diretto da Will Gluck, regista di Easy Girl e Amici di letto, e scritto da Ilana Wolpert (High School Musical: The Musical: The Series) insieme allo stesso Gluck. Il progetto sarà prodotto esecutivamente da Sweeney, con Gluck, Joe Roth, Jef Kirschenbaum, Natalie Sellers e Alyssa Altman alla produzione.

Oltre al nuovo film ambientato nell'Universo di Spider-Man della Sony, Madame Web, Sweeney ha in cantiere il reboot cinematografico di Barbarella, del quale sarà anche produttrice esecutiva. Il nuovo adattamento della serie di fumetti cult di Jean-Claude Forest è in fase di sviluppo con Sweeney che sarà la seconda incarnazione cinematografica del personaggio dopo quella di Jane Fonda nel film del 1968.

Recentemente, abbiamo visto Glen Powell in Hit Man, il nuovo film di Richard Linklater che uscirà prossimamente su Netflix. Di seguito potete leggere la nostra recensione.