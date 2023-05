Anyone But You: la commedia con Glen Powell e Sydney Sweeney ha una data d'uscita

Sony Pictures ha confermato che Anyone But You, la commedia romantica con protagonisti Glen Powell e Sydney Sweeney, uscirà in esclusiva nelle sale il 15 dicembre 2023, in tempo per le prossime festività natalizie.

Il film sarà diretto da Will Gluck, regista di Easy Girl e Amici di letto, e scritto da Ilana Wolpert (High School Musical: The Musical: The Series) insieme allo stesso Gluck. Il progetto sarà prodotto esecutivamente da Sweeney, con Gluck, Joe Roth, Jef Kirschenbaum, Natalie Sellers e Alyssa Altman alla produzione.

Anyone But You è una screwball comedy che segue due persone che si detestano a tal punto da non riuscire più a resistere all'altro. Il film è ambientato a Sydney e segue i due mentre si cimentano in varie peripezie vacanziere, come cadere dalle barche in movimento o l'infilarsi grossi ragni nei pantaloni.

Oltre al nuovo film ambientato nell'Universo di Spider-Man della Sony, Madame Web, Sweeney ha in cantiere il reboot cinematografico di Barbarella, del quale sarà anche produttrice esecutiva. Il nuovo adattamento della serie di fumetti cult di Jean-Claude Forest è in fase di sviluppo con Sweeney che sarà la seconda incarnazione cinematografica del personaggio dopo quella di Jane Fonda nel film del 1968.