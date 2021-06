Anya Taylor-Joy star di The Menu accanto a Ralph Fiennes

La star della serie La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy, sarà la protagonista del film The Menu accanto a Ralph Fiennes.

Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes saranno i protagonisti di The Menu, una dark comedy che verrà prodotta da Searchlight.

Alla regia del progetto ci sarà Mark Mylod e nel team della produzione sarà coinvolto anche Adam McKay tramite la sua Hyperobject Industries.

Il film The Menu è descritto come un thriller psicologico ambientato nel mondo dell'eccentrica cultura gastronomica. Al centro della trama ci sarà una giovane coppia che fa visita a un ristorante esclusivo su un'isola remota dove un acclamato chef ha preparato un lussuoso menu di degustazione. Anya Taylor-Joy avrà la parte della giovane protagonista accanto a un interprete non ancora annunciato, mentre Ralph Fiennes sarà il cuoco.

La sceneggiatura sarà firmata da Will Tracy e Seth Reiss.

Anya, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo nei film The Northamn, Last Night in Soho e con il ruolo della protagonista di Furiosa, lo spinoff di Mad Max.