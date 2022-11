Anya Taylor-Joy: il suo consiglio ai colleghi che vorrebbero lavorare con Robert Eggers

Anya Taylor-Joy ha deciso di dare un consiglio a tutti i colleghi che vorrebbero lavorare con Robert Eggers. L'attrice, che ha collaborato di nuovo con il regista in The Northman, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'intervistata con IndieWire nel giorno della premiere di The Menu di Mark Mylod.

"Penso che chiunque si senta un po' fragile [fisicamente], potrebbe trascorrere dei momenti difficili, nel senso che sono riprese fisiche difficili" ha dichiarato l'attrice intervistata sul tappeto rosso.

Anya Taylor-Joy si è poi soffermata sul lavoro del suo co-protagonista di The Menu, Nicholas Hoult, poiché quest'ultimo sarà all'interno del cast del nuovo film diretto da Robert Eggers, Nosferatu, nel ruolo che doveva essere di Harry Stiles. Accanto a lui, Bill Skarsgård e Lily-Rose Depp. "Andrà benissimo", ha proseguito l'attrice parlando del collega che, come detto, collaborerà con Eggers. L'attrice ha aggiunto: "E' facile lavorare con Nick. Non sono per nulla preoccupata per lui. Nick sarà incredibile. Nick è come una nave da sogno".

Secondo quanto inoltre riferito da Nickolas Hoult,Anya Taylor-Joy ha poi definito Robert Eggers un regista "incredibile con cui lavorare" aggiungendo anche che lo stesso regista "chiede molto" ai suoi attori. Facendo eco alle parole dell'attrice, Nicholas Hoult ha aggiunto: "Sono molto entusiasta di far parte di uno dei suoi film. Sono un suo grande fan".