Antropocene - L'epoca umana in prima visione On Demand da oggi su CG Digital

Il documentario che indaga l'impatto dell'uomo sul pianeta arriva in prima visione On Demand sulla piattaforma digitale di CG Entertainment.

Antropocene - L'epoca umana: una sequenza del film

Fondazione Stensen e Valmyn annunciano che il documentario Antropocene - L'epoca umana, che indaga l'impatto dell'uomo sul pianeta attraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky, è disponibile da oggi in prima visione On Demand su www.cgdigital.it, il servizio di noleggio e download digitale di CG Entertainment. Il noleggio e l'acquisto digitale di Antropocene - L'epoca umana sono attivi da questo link. Il documentario ha vinto il Premio del pubblico all'ultima edizione del Festival CinemAmbiente ed è stato sostenuto dalle più importanti associazioni per la difesa dell'ambiente, nazionali

Antropocene - L'epoca umana: un'immagine del film

Antropocene - L'epoca umana: una scena del film

Dalla piattaforma sarà possibile noleggiare o acquistare il documentario in formato digitale. Inoltre, chi si registrerà alla piattaforma da questo link riceverà un buono di benvenuto del valore di 5 Euro. Il documentario Antropocene - L'epoca umana, che nella versione italiana si avvale della collaborazione dell'attrice Alba Rohrwacher in veste di voce narrante, ha avuto una vita straordinariamente lunga in sala, entusiasmando oltre 50.000 spettatori nei cinema italiani. Il documentario testimonia con un approccio esperienziale e non didattico l'interferenza che l'attività umana ha prodotto sui cicli naturali del pianeta, proponendo una provocatoria e indimenticabile esperienza dell'impatto della nostra specie sulla Terra, più che mai attuale nel momento di una pandemia globale che mette fortemente in discussione l'equilibrio instabile tra uomo e natura.