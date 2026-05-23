Antonella Elia contro Helena Prestes a The 50: “Gatta morta viscida”

Clima già tesissimo a The 50. Nelle prime puntate del reality di Prime Video, Helena Prestes finisce nel mirino di Antonella Elia dopo aver salvato Valerio Mazzei e mandato Eva Grimaldi tra i concorrenti a rischio eliminazione. La showgirl non trattiene la rabbia e attacca duramente la modella brasiliana con parole destinate a far discutere.

Su Prime Video sono state pubblicate le prime quattro puntate di The 50, il reality show registrato la scorsa estate che vede la partecipazione di ben cinquanta concorrenti. Tra loro ci sono anche volti storici dei reality della tv generalista, come Helena Prestes e Antonella Elia, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip. Proprio le due sono state protagoniste di uno dei primi scontri che hanno animato il debutto dello show sulla piattaforma streaming.

Helena Prestes manda Eva Grimaldi a rischio eliminazione

Durante il gioco delle sedie, a conquistare l'immunità è stata Helena Prestes. La modella brasiliana, già al sicuro, ha avuto la possibilità di salvare un altro concorrente e ha scelto Valerio Mazzei, mandando invece tra i 15 concorrenti a rischio eliminazione Eva Grimaldi. La motivazione data da Helena ha immediatamente acceso le polemiche: "Faccio una cosa carina: siccome credo nell'amore, mando Eva Grimaldi così può stare vicino alla sua fidanzata, Imma Battaglia".

Helena Prestes al Grande Fratello

Eva Grimaldi gela Helena Prestes dopo la nomination

Eva Grimaldi non ha replicato apertamente alla scelta di Helena, ma la sua reazione non è passata inosservata. Dopo averla fissata con uno sguardo gelido, l'attrice ha commentato: "Non ho parole, perché ti sei nascosta? Non nasconderti, tesoro. Anch'io credo nell'amicizia, bacio". Il momento è diventato rapidamente uno dei più discussi delle prime puntate di The 50.

Antonella Elia furiosa: "Questo non lo accetto"

La reazione più dura è arrivata però da Antonella Elia, che non ha compreso la scelta di Helena: "Quella è una gatta morta viscida, è stato orribile. Perché non ha mandato il biondone? Che utilità ha all'interno di questa famiglia a parte rompere i coglio.i? Nessuna. Cosa ci sta a fare qua a parte rompere a tutti?", ha dichiarato Antonella, riferendosi a "Il Defe", uno dei concorrenti che ha superato il turno e di cui non ricordava neanche il nome.

La showgirl - che pochi giorni fa ha rotto definitivamente con Pietro Delle Piane, ha poi aggiunto: "Il ragionamento che hanno fatto è che lui ha tutto il suo mondo social e che quindi vale di più di Eva Grimaldi? Questo non lo accetto". Il Defe, il cui nome è Lorenzo De Ferrari, è un giovane content creator, conta oltre 58.000 follower su TikTok e più di 26.000 follower sul suo profilo Instagram.

Helena Prestes ed Eva Grimaldi, il precedente al Grande Fratello

Helena Prestes ed Eva Grimaldi avevano già condiviso l'esperienza nella casa del Grande Fratello per diverse settimane nell'edizione conclusasi a marzo 2025. La modella brasiliana si era classificata al secondo posto, mentre la vittoria era andata a Jessica Morlacchi.