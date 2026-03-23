GFVip 8: Ibiza Altea già fuori dal reality? A rischio squalifica per presunta bestemmia

Durante la notte, Ibiza Altea avrebbe pronunciato un'imprecazione mentre camminava al buio nella casa; l'eventuale bestemmia, se confermata, farebbe scattare la squalifica automatica.

IL Grande Fratello Vip, torna anche in questa ottava edizione a far parlare di sé sui social, scatenando numerose polemiche. Nelle ultime ore, due concorrenti sono finiti sotto i riflettori per episodi che potrebbero costare loro la squalifica. In particolare, la modella Ibiza Altea è al centro dell'attenzione per una presunta bestemmia pronunciata durante la notte, mentre si muoveva al buio all'interno della casa.

L'episodio notturno di Ibiza Altea

Secondo i video condivisi dal pubblico, Ibiza avrebbe esclamato una bestemmia mentre camminava alla cieca nella casa, urtando un ostacolo. Il gesto, avvenuto mentre gli altri coinquilini dormivano, sarebbe sotto verifica da parte della produzione, che dovrà decidere se applicare il regolamento e procedere con la squalifica automatica. Il pubblico segue con grande attenzione, pronto a commentare e condividere ogni momento sui social.

Dario Cassini nella bufera

Non solo Ibiza: anche Dario Cassini è finito nella polemica. Mentre serviva un piatto di mele alla cannella a Renato Biancardi, si è rivolto a lui dicendo: "Sono mele, ricchi.ne!". Renato ha cercato di stemperare la situazione scherzando: "Come hai detto? Pittore?". Cassini ha poi cercato di cambiare le carte in tavola: "Ho detto riccone, perché si vede che hai un sacco di soldi". Anche questo episodio ha rapidamente diviso il pubblico tra chi chiede provvedimenti e chi difende l'intento innocente del concorrente, pur stigmatizzando l'uso di un linguaggio omofobo.

Dario Cassini e Renato Biancardi

La reazione del pubblico e dei social e decisione finale della produzione

I video degli episodi sono diventati virali, suscitando dibattito tra fan e appassionati del reality. Le opinioni sono contrastanti: c'è chi invoca la squalifica immediata e chi giudica gli episodi come maldestri intercalari, senza reale volontà offensiva.

La produzione del programma, tuttavia, ha il compito di valutare con attenzione il regolamento e decidere eventuali provvedimenti. Gli autori del Grande Fratello VIP stanno analizzando i filmati per determinare se i comportamenti di Ibiza Altea e Dario Cassini violino le regole della casa. La prossima diretta sarà fondamentale per chiarire il destino dei due concorrenti e potrebbe segnare un momento decisivo della stagione, con il pubblico pronto a reagire a ogni decisione.