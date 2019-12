Antlers: il final trailer dell'horror prodotto da Guillermo del Toro

Antlers ha ora un final trailer che regala delle sequenze inedite del nuovo horror prodotto da Guillermo del Toro con protagonista l'attrice Keri Russell, la star di The Americans.

Il video mostra Lucas, vivere delle esperienze terrificanti, mentre la sua insegnante cerca di coinvolgerlo nelle lezioni e si informa sul ritrovamento di parti di un cadavere.

Le terribili morti sembrano poi collegate al bambino, che non ha nessuno che si occupi di lui e sembra ossessionato e tormentato da una creatura terrificante che vive nei boschi.

Antlers è il film diretto da Scott Cooper con protagonista Keri Russell nel ruolo di un'insegnante che si preoccupa per uno dei suoi alunni, parte affidata a Jeremy T. Thomas.

Nel cast anche Jesse Plemons che ha il ruolo dello sceriffo, fratello della donna, che inizia a indagare sui segreti del ragazzino.

La sceneggiatura è firmata da C. Henry Chaisson e Nick Antosca, showrunner di The Act, e si basa sul racconto breve The Quiet Boy.

Tra gli interpreti anche Graham Green, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane.