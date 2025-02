Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri elimina due corteggiatrici, Giorgio e Claudia escono

Emergono nuove anticipazioni su Uomini e Donne, dopo le ultime registrazioni di puntata. Ieri infatti, una coppia del trono over ha lasciato il programma, mentre Gianmarco Steri ha preferito eliminare due corteggiatrici. Intanto Tina Cipollari si sta avvicinando a Cosimo.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni nell'amato dating show di Canale 5.

Tina Cipollari

Uomini e Donne, Gianmarco Steri elimina due corteggiatrici

Ad anticipare quanto avvenuto durante le registrazioni, è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni che segue il programma.

Secondo quanto pubblicato da Pugnaloni quindi, Gianmarco Steri sarebbe stato protagonista di due esterne: la prima con Nadia e l'altra con Cristina. Nella parte in studio poi, avrebbe deciso di eliminare due corteggiatrici; Liane era presente in studio, aggiunge il blogger. Passiamo invece a Tina Cipollari. La storica opinionista della trasmissione avrebbe portato in esterna Cosimo; non solo, i due avrebbero anche iniziato a programmare insieme un viaggio che vogliono fare a Parigi.

Gemma Galgani

Trono over: Giorgio e Claudia escono, Gemma esce con due corteggiatori

Passiamo quindi a Giorgio e Claudia, i quali invece avrebbero deciso di lasciare il programma: loro intenzione infatti, è di approfondire la conoscenza fuori da Uomini e Donne, lontani dalle telecamere.

Nel programma sarebbe tornata Giulia, intenzionata a corteggiare Giorgio. Nel frattempo Barbara De Santi avrebbe interrotto la conoscenza con Giordano, il Cavaliere che stava frequentando. Per Agnese, inoltre, sarebbero arrivati due nuovi uomini interessati a conoscerla.

Tocca a Sabrina, che avrebbe scritto una lettera a Giuseppe: nel testo ammette di non riuscire a spiegarsi perché il cavaliere abbia voluto chiudere con lei.

Infine è la volta di Gemma Galgani. La donna è uscita con due uomini, ma con Valter le cose non sarebbero andate bene: lui avrebbe affermato che l'uscita non gli è piaciuta affatto. Meglio invece per quanto riguarda l'altro corteggiatore di Gemma.